Donald Trump'ın ölümünü gösteren Simpsonlar sahnesi gerçek mi?

02 Ekim 2020 Cuma, 17:11

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden aday olacağı seçimlere 33 gün kala eşi Melenia Trump ile birlikte koronavirüse yakalandığını ve karantinaya girdiğini açıkladı. Trump’ın yaşı nedeni ile risk grubunda olması, hayatını kaybedeceğine yönelik söylentileri ister istemez artırıyor. Ancak bu durum sadece söylentileri değil, komplo teorilerini tetikliyor.

Twitter Türkiye’de gündeme giren #Simpsonlar etiketi ile kullanıcılar, Simpsonlar dizisinde Trump’ın ölümünü gösterdiği iddia edilen bir sahneyi viral yaptılar. Bu sahnede Trump bir tabutun içerisinde ve arkasında da 2020 yazdığı görülüyor.

Zira Trump’ın hayatını kaybetme ihtimali her gündeme geldiğinde paylaşılan bu çizim, aslında Simpsonlar’ın herhangi bir bölümünde yer almıyor. Diziden bir sahne olduğu iddia edilen bu görüntü, aslında sadece anonim bir grafikerin Simpsonlar çizgileriyle oluşturduğu sahte bir görsel.

Ülkemizde yayın yapan Teyit.Org'un yurt dışındaki versiyonu Snopes, daha önce bu görseli araştırmış ve detaylarını paylaşmıştı. Snopes'a göre ilk olarak Şubat 2017'de yine Trump'ın ölümüne dair iddialar nedeniyle viral olan bu görüntü, ilk olarak 4chan.org forumunda ortaya çıktı. Ardından İspanyol YouTube kanalı Babadun tarafından kullanılınca viral oldu. Böylece tüm dünyada ve Türkiye'de ne zaman Trump'ın hayati durumu konuşulsa sosyal medyada paylaşılmaya devam etti.

Trump’ın koronavirüse yakalanması ile yeniden viral olan asılsız Simpsonlar iddiaları, yanlış bilgilerin sosyal medyada ne kadar kolay yayılabildiğini bir kez daha kanıtlıyor. webtekno.com'a göre, muhtemelen bu paylaşımı yapan hesap sahipleri, Simpsonlar dizisini takip etmeden başka yerden aldıkları bilgilere inanıyor, paylaşım yapıyorlar. Diziyi izlemeyen diğer sosyal medya kullanıcıları da kulaklara son derece gizemli gelen bu olayın gerçek olduğunu düşünüyor.

Kaynak: webtekno.com