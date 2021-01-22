Twitter, Venezüella Ulusal Meclisi’nin hesabını askıya aldı
Twitter, şirket kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Venezüella Ulusal Meclisi’nin (AN) resmi hesabını bloke ettiğini duyurdu. Twitter CEO’su Jack Dorsey, "şirket normlarına" aykırı uygulamalar içinde olmakla suçladı.
Twitter, Venezüella Ulusal Meclisi’nin resmi hesabını kilitlediğini duyurdu. Dorsey yaptığı açıklamada, Ulusal basında çıkan habere göre, Twitter CEO’su Jack Dorsey, "şirket normlarına" aykırı uygulamalar içinde olmakla suçladığı AN'nin hesabını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.
Öte yandan Venezüella'da 6 Aralık 2020'de düzenlenen parlamento seçimlerini boykot eden ve başını AN'nin eski başkanı Juan Guaido'nun çektiği, muhalifler tarafından kurulan Ulusal Meclis Delege Komisyonunun hesabı ise aktif görünüyor.
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