Twitter'da üniversitelilerin muhalif haber portallarına sınırlandırma!

04 Ağustos 2020 Salı, 16:01

Sosyal medya yasasının meclisten geçtiği bu günlerde üniversitelilerin muhalif haber portalları ‘Hergele Postası’ ve ‘Politik Baykuş’ hesapları Twitter üzerinden sınırlandırıldı.

Sınırlandırmaya diğer üniversitelerin haber portallarından tepki geldi.

'ÜNİVERSİTELİLERİN TALEPLERİNİ DUYMAYANLAR, TALEPLERİN SESİNİ KISMAK İÇİN SALDIRIYOR!'

Marmara Üniversitesi'nin Özgür Marmara isimli haber portalı, sınırlandırmaya tepki göstererek "Üniversitelilerin taleplerini duymayanlar, taleplerin sesini kısmak için dostlarımızın hesabına saldırıyor!" dedi.

Üniversite öğrencilerinin sesi olan, bulundukları okullarda dayanışmayı örgütlemeyi hedefleyen dost hesaplarımız @politikbaykus ve @HergelePostasi sınırlandırıldı.



Üniversitelilerin taleplerini duymayanlar, taleplerin sesini kısmak için dostlarımızın hesabına saldırıyor! pic.twitter.com/FsVzACJcEv — Özgür Marmara (@ozgur_marmara) August 4, 2020

Ege Üniversitesi'nin haber portalı Mavra Postası ise "Sosyal medya saldırılarını geçtiğimiz günlerde de görmüştük. Muktedirler şimdi de üniversitenin, gençliğin sesi olan hesaplara kısıtlama getirdi!" diyerek tepki gösterdi.