Twitter'da üniversitelilerin muhalif haber portallarına sınırlandırma!
İstanbul Üniversitesi Haber Portalı ‘Hergele Postası’ ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Haber Portalı ‘Politik Baykuş’ hesapları Twitter üzerinden sınırlandırıldı.
Sosyal medya yasasının meclisten geçtiği bu günlerde üniversitelilerin muhalif haber portalları ‘Hergele Postası’ ve ‘Politik Baykuş’ hesapları Twitter üzerinden sınırlandırıldı.
Sınırlandırmaya diğer üniversitelerin haber portallarından tepki geldi.
'ÜNİVERSİTELİLERİN TALEPLERİNİ DUYMAYANLAR, TALEPLERİN SESİNİ KISMAK İÇİN SALDIRIYOR!'
Marmara Üniversitesi'nin Özgür Marmara isimli haber portalı, sınırlandırmaya tepki göstererek "Üniversitelilerin taleplerini duymayanlar, taleplerin sesini kısmak için dostlarımızın hesabına saldırıyor!" dedi.
Üniversite öğrencilerinin sesi olan, bulundukları okullarda dayanışmayı örgütlemeyi hedefleyen dost hesaplarımız @politikbaykus ve @HergelePostasi sınırlandırıldı.— Özgür Marmara (@ozgur_marmara) August 4, 2020
Üniversitelilerin taleplerini duymayanlar, taleplerin sesini kısmak için dostlarımızın hesabına saldırıyor! pic.twitter.com/FsVzACJcEv
Ege Üniversitesi'nin haber portalı Mavra Postası ise "Sosyal medya saldırılarını geçtiğimiz günlerde de görmüştük. Muktedirler şimdi de üniversitenin, gençliğin sesi olan hesaplara kısıtlama getirdi!" diyerek tepki gösterdi.
Dost hesaplarımız @politikbaykus ve @HergelePostasi sınırlandırıldı!— Mavra Postası (@MavraPostasi) August 4, 2020
Sosyal medya saldırılarını geçtiğimiz günlerde de görmüştük. Muktedirler şimdi de üniversitenin, gençliğin sesi olan hesaplara kısıtlama getirdi! pic.twitter.com/tezmYjNU5y
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