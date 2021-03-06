Twitter'dan yanlışlıkla atılan tweetler için yeni özellik

06 Mart 2021 Cumartesi, 09:25

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Twitter, geçtiğimiz yıl içinde kullanıcılara bir anket sunmuş ve bu ankette hangi özelliğin en çok istendiği sorulmuştu. O anketteki şıklardan bir tanesi de atılan bir tweetin paylaşılmadan önce geri alınabilmesiydi. İşte bu özellik, artık gerçek oluyor gibi görünüyor.

Sosyal medya platformlarına ait mobil uygulamalara tersine mühendislik işlemleri uygulayarak yayınlanmamış özellikleri keşfetmesiyle bilinen Jane Manchun Wong, Twitter'da yaptığı bir paylaşımla bu özelliğin nasıl görünebileceğini kamuoyu ile paylaştı.

Twitter geliştiricilerinin üzerinde çalıştıkları bu özellik, yaptığınız bir paylaşımı, onayladıktan birkaç saniye sonra iptal edebilmenizi sağlıyor.

Yani bir yazım yanlışı olduğunu düşünüyor ya da o paylaşımı yapmaktan vazgeçtiyseniz, bunun için tweetin paylaşılmasını beklemenize gerek olmuyor. Şirket, yeni özellikle kullanıcılara ekstra zaman sağlamayı ve bu zaman sayesinde de son bir kez daha kontrol ya da düşünme fırsatı veriyor.

YENİ ÖZELLİK İŞTE BÖYLE GÖRÜNECEK

Twitter'ın geliştirmekte olduğu özellik, bir tweeti paylaştığınız an karşınıza çıkacak. Küçük bir açılabilir pencere olarak göreceğiniz özellik, "Geri Al" butonu üzerindeki sayaç sıfırlanana kadar görünür olarak kalacak. Sayaç sıfırlandığı an ise tweetiniz paylaşılmış olacak ve takipçileriniz, bu paylaşımınızı görebilecekler.

Twitter'ın üzerinde çalıştığı "Geri Al" butonunun ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca bu özelliğin hem iOS hem de Android'e aynı anda mı geleceği yoksa bir grup kullanıcının beklemek durumunda mı kalacağı da netleşmedi...