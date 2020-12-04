Twitter'ın '2020'yi Tek Kelimeyle Anlat' paylaşımını teknoloji devleri yanıtladı
Twitter resmi hesabından paylaşımda bulunarak, '2020'yi Tek Kelimeyle Anlat' notunu düştü. Pek çok sosyal medya kullanıcısı tweet'i alıntılayarak yanıtlarken teknoloji devleri Netflix, YouTube, Microsoft, Adobe Photoshop gibi şirketler de paylaşımda bulundu.
İşte teknoloji devlerinden tek kelime ile 2020...
Adobe Photoshop: "Maske takarak"
Masking. https://t.co/NvdULv3RG2— Adobe Photoshop (@Photoshop) December 3, 2020
Netflix: "Nedeeeeeeeen?"
whyyyyyyyyyyyyyy?— Netflix (@netflix) December 3, 2020
Youtube: "Abonelikten çık"
Unsubscribe— YouTube (@YouTube) December 3, 2020
Adobe: "Cttl + Z ( Geri Al)"
Ctrl + Z— Adobe (@Adobe) December 3, 2020
Zoom: "Karasız"
Unstable— Zoom (@zoom_us) December 3, 2020
Windows: "SİL"
DELETE— Windows (@Windows) December 3, 2020
Xiaomi: "Yeniden başlat"
Reboot— Xiaomi (@Xiaomi) December 4, 2020
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