Twitter'ın '2020'yi Tek Kelimeyle Anlat' paylaşımını teknoloji devleri yanıtladı

Twitter resmi hesabından paylaşımda bulunarak, '2020'yi Tek Kelimeyle Anlat' notunu düştü. Pek çok sosyal medya kullanıcısı tweet'i alıntılayarak yanıtlarken teknoloji devleri Netflix, YouTube, Microsoft, Adobe Photoshop gibi şirketler de paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2020 Cuma, 13:14
Twitter'ın '2020'yi Tek Kelimeyle Anlat' paylaşımını teknoloji devleri yanıtladı
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İşte teknoloji devlerinden tek kelime ile 2020...

Adobe Photoshop: "Maske takarak"

Netflix: "Nedeeeeeeeen?"

Youtube: "Abonelikten çık"

Adobe: "Cttl + Z ( Geri Al)"

Zoom: "Karasız"

Windows: "SİL"

Xiaomi: "Yeniden başlat"


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