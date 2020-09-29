Uber Londra'ya geri dönüyor!
Londra mahkemesi, Transport for London (TfL) tarafından Londra'da taşımacılık yapması yasaklanan Uber'in yasal bir taşımacılık lisansına sahip olabileceğine hükmetti. Kararın ardından Uber Londra'da faaliyetlere başlayabilecek.
Londra mahkemesi, Transport for London (TfL) tarafından Londra'da taşımacılık yapması yasaklanan ve lisansı iptal edilen Uber'in yasal bir taşımacılık lisansına sahip olabileceğine hükmetti. Kararın ardından Uber Londra'da faaliyetlere başlayabilecek ve bununla birlikte 18 aylık taşımacılık lisansı elde etti. Uber'in Londra'da 45 bin sürücüsü bulunuyordu.
Londra Taksi Şoförleri Birliği kararın Londra için tam bir felaket olduğunu açıkladı.
Uber hisseleri işlem gördüğü New York Borsasında açılış öncesi işlemlerde yüzde 6 sıçradı.
Kaynak: Reuters
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