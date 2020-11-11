Üç büyükler SMA hastası Pamir bebek için buluştu: Yaşama tutunması için kritik günler
Pamir bebeğin tedavisinin masraflarına destek olmak üzere Ahmet Nur Çebi önderliğinde Beşiktaş'ın başlattığı kampanyaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den de destek geldi.
Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı teşhisi konulan 19 aylık Pamir bebek yaşama tutunmak için mücadele ediyor. Ailesi ise çocuklarını iyileştirecek olan Zolgensma Gen tedavisinden yararlanabilmesi için bağış kampanyası başlattı. ABD'de bulunan tedavi yöntemi ise 2 milyon 132 bin Euro gibi büyük bir maliyet gerektiriyor.
Pamir bebeğin tedavisinin masraflarına destek olmak üzere Ahmet Nur Çebi önderliğinde Beşiktaş'ın başlattığı kampanyaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den de destek geldi. 3 büyük kulübün başkanı, Beşiktaş'ın Youtube kanalında yapılan destek ve SMA bilgilendirme yayınına birlikte katıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Pamir gibi ne yazık ki onlarca çocuğumuz var ve hastalığın tedavisi Amerika'da bulunmuş. Tedavi yöntemleri pahalı. Pamir için bu arayı kapatmamız lazım. Çok az süre kaldı, 2 haftada 600 bin dolar farkı kapatmamız lazım" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için, "Ali başkanımızın da belirttiği gibi her şeyi devletten beklememek lazım. Toplumsal irade göstermek gerek. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, ben de elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
ÇEBİ İLE KOÇ ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG
İkili arasındaki diyalog şöyle:
Ali Koç: "Pamir bebeği sağlığına kavuşturup hep birlikte Beşiktaş maçı izleriz."
Ahmet Nur Çebi: "Bizim sahamızda olsun başkanım. Avantaj bizde olsun."
Ali Koç: "Fark etmez. Ben Beşiktaş forması giyer gelirim."
Ahmet Nur Çebi: "Harikasın."
PAMİR BEBEĞİN AİLESİNİN PAYLAŞTIĞI HESAP BİLGİLERİ
Hesap Bilgilerimiz / TL Hesabı
Fatih Pekin / Finansbank
TR42 0011 1000 0000 0096 0476 97
"Açıklama kısmına -Pamir Pekin- yazmanızı önemle rica ederiz"
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