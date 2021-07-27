Üç kadın sanatçıdan “Sesler ve Renkler”
Selçuk Efes Kent Belleği üç kadın sanatçının renkli etkinliğine ev sahipliği yaptı.
“Sesler ve Renkler” adını taşıyan etkinlikte Efes Selçuk’lular müzik ziyafetini ve özel bir sergi keyfini bir arada yaşadılar.
Konserle başlayan “Sesler ve Renkler” etkinliğinde gitarı ve vokaliyle hayata ve aşka dair kendi bestelerini seslendiren Aysun Timurcan’a, Nesrin Bacak akordeonla, Dilara Elagözlü yan flütle eşlik etti. Keyifli müzik dinletisinin ardından katılımcılar farklı tekniklerle yapılan resimlerden oluşan sergiyi gezdiler.
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