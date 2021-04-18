UCİM’den 23 Nisan gecesi

18 Nisan 2021 Pazar, 18:34

23 Nisan Cuma günü saat 20.30’da UCİM sözcüsü Uraz Kaygılaroğlu ev sahipliğinde, Instagram hesabından canlı yayın düzenlenecek. Yayın kapsamında Çocuk istismarıyla mücadelede birçok ilde eğitimler veren, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin yürüttüğü “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” kampanyasına destek çağrısı yapacak, banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını isteyecek.

“ÇOCUK İSTİSMARINA DİKKAT ÇEKİLECEK”

Gönüllü olarak kampanyaya destek veren ve aralarında, Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Edis, Doğa Rutkay, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Gülse Birsel, Gupse Özay, Sarp Apak, Kerem Bursin, Melikşah Altuntaş, Ekin Beril, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Demet Özdemir, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu ve Berkcan Güven’in de olduğu ünlü isimler 23 Nisan akşamı düzenlenecek canlı yayına destek verecekler. Çocuk istismarına dikkat çekmek, toplumsal bilinç oluşturmak ve UCİM Derneği’ne yardım sağlamak amacıyla gönüllü şekilde bir araya gelecek ünlüler, tüm operatörlerden “UCİM” yazıp 8246’ya SMS atarak bağış yapılmasını isteyecekler.

“KISA FİLM HAZIRLANDI”

Kaygılaroğlu, proje kapsamında UCİM İzmir İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi’nde mağdur çocukların aileleriyle tanıştı, onların yaşadığı zorlukları kendilerinden dinledi ve akabinde çocukların yaşadığı zorlukları anlatan bir kısa film hazırlandı. Bu kısa film 20 Nisan’da sosyal medyada yayınlanacak ve istismarı önlemek için farkındalık kampanyası başlatılacak. Kampanya ile istismarın herkesin başına gelebileceğine dikkat çekilerek, istismarın eğitimlerle ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile önlenebilir olduğu anlatılacak.

Kısa filmde, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve UCİM sözcüsü Uraz Kaygılaroğlu, istismarın herkesin başına gelebileceğine ve istismarın eğitimlerle önlenebilir olduğuna dikkat çekecek. “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” projesi, TC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB desteği ile uygulanan, Sivil Toplum Destek Programı’nın III. Dönemi kapsamında destekleniyor.

Yayının gerçekleşeceği Instagram adresi: @urazka