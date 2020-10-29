İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan Türkiye karşıtı ortak açıklama

29 Ekim 2020 Perşembe, 11:45

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi, Türkiye’nin tutumuna karşı “akılcı çözüm” başlıklı zirvede bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, “Türkiye’nin saldırgan tutumuna karşı ortaklık geliştirmede mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.

Yunan medyasında yer alan habere göre Ashkenazi ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile Atina'da yaptığı görüşmenin ardından konuşan Dendias, üç ülke arasındaki iş birliğinin "Ankara’nın bölgedeki revizyonist eğilimlerine karşı bir panzehir" olarak görüldüğünü söyledi. Dendias sözlerini, “ Bölgemiz 19. yy anlayışına geri dönmeyecek. 21. yy ortak ilerleme anlayışına dayanmalı. Bu üç ülke yeni bir coğrafya anlayışına dayanan eski klişeleri aşarak haritayı yeniden şekillendirecek” dedi.

"İSRAİL GEÇMİŞTE OLMAYAN KONUMA YÜKSELECEK"

Dendias ve Aşkenazi, Yunanistan ve İsrail arasındaki savunma iş birliğini daha da derinleştirme konusunda anlaştı. Yunan kamuoyu, Yunanistan'ın gelecek süreçte İsrail nezdinde daha öncelikli bir konuma yükseleceğini öngörüyor.

Üst düzey İsrailli diplomat, uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, üçlü iş birliğinin amacının "İstikrar ve savunmada birlik ve bölgenin güvenliğini sürdürmek" olduğunu belirtti.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMALI"

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Christodoulides ise, bölgesel çatışmalardan Türkiye’yi sorumlu tuttu ve "Bunu sadece Kıbrıs ve Yunanistan'da değil, Suriye, Libya ve Irak'ta da görüyoruz. Adada barış görüşmelerinin yeniden başlaması gerekiyor” dedi.