Ücretsiz erişilebilen çevrimiçi kaynaklar

16 Kasım 2020 Pazartesi, 14:38

1 | Harvard Üniversitesi'nden sertifika alabileceğiniz 55 alanda ücretsiz online kurslar

https://online-learning.harvard.edu/

2 | 1920-23 arası TBMM 1. Dönem gizli celse kayıtları:



https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_dergisi_pdfler.birlesimler_gc?v_meclis=11&v_donem=1

3 | Tübitak'ın tüm yayın ve dergilerinin arşivi:

https://services.tubitak.gov.tr/edergi/edergi.htm;jsessionid=I5pf40GMI3SGFzdU0B8EP73b

4 | Milli kütüphane arşivindeki tüm taş plaklara ses dosyası olarak ulaşabileceğiniz bir platform

http://www.millikutuphane.gov.tr/

5 | Nasa'nın uzay ile ilgili keşiflerini ve fotoğraflarını bulabileceğiniz arşivi

https://images.nasa.gov/

6 | ABD Meclis Kütüphanesi, 1800-2020 yılları arasında dünya üzerinde çekilmiş milyonlarca fotoğraf

https://www.loc.gov/

7 | Yüz binlerce resim, çizim, karikatür ve görseli konularına göre ayrılan arşiv

https://www.europeana.eu/en/collections/topic/190-art

8 | Türkiye'de yayınlanan ve yayınlanmış olan gazetelerin geçmişten günümüze tüm sayıları

https://t.co/Doz0MiMR3g?amp=1

9 | Servet-i Fünun dergisinin yayınlanmış tüm sayıları

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/discover?query=Servet-i+f%C3

10 | Cambridge Üniversitesi'ne ait bine yakın ders kitabı

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks



11 | Geçmişten bugüne çizilmiş tüm haritalar

https://davidrumsey.com

12 | İBB'ye ait Taksim kütüphanesindeki binlerce eser

http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php?aTumu=

13 | Birleşmiş Milletler bünyesinde yayınlanan tüm eserler

https://un-ilibrary.org

14 | Balkanlar'daki Osmanlı eserleri

http://www.nit-istanbul.org/kielarchive/index.php

15 | Türkiye'deki tüm yer isimlerinin tarihi, eski adları ve değişimleri

https://nisanyanmap.com/

16 | Sinema sektöründeki çarpıcı film sahneleri

https://film-grab.com/tag/screenshots/

17 | New York Metropolitan Operası - her gün eski bir performansı ücretsiz olarak erişime açılıyor

https://www.metopera.org/

18 | Berlin Filarmoni Orkestrasının tüm konser kayıtları

https://www.berliner-philharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/the-berlin-phil-series/

19 | Telifsiz film, kitap, makale, fotoğraf arşivi

https://www.openculture.com/

20 | Dünyanın her yerinden yüzlerce üniversitenin ortak çevrimiçi kütüphanesi

https://www.hathitrust.org/digital_library