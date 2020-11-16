Ücretsiz erişilebilen çevrimiçi kaynaklar
Dünyanın en iyi üniversiteleri de dahil artık birçok kurum kütüphanelerini, arşivlerini çevrimiçi olarak kullanıma sunuyor. İşte ücretsiz olarak kullanabileceğiniz kaynaklar...
1 | Harvard Üniversitesi'nden sertifika alabileceğiniz 55 alanda ücretsiz online kurslar
https://online-learning.harvard.edu/
2 | 1920-23 arası TBMM 1. Dönem gizli celse kayıtları:
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_dergisi_pdfler.birlesimler_gc?v_meclis=11&v_donem=1
3 | Tübitak'ın tüm yayın ve dergilerinin arşivi:
https://services.tubitak.gov.tr/edergi/edergi.htm;jsessionid=I5pf40GMI3SGFzdU0B8EP73b
4 | Milli kütüphane arşivindeki tüm taş plaklara ses dosyası olarak ulaşabileceğiniz bir platform
http://www.millikutuphane.gov.tr/
5 | Nasa'nın uzay ile ilgili keşiflerini ve fotoğraflarını bulabileceğiniz arşivi
6 | ABD Meclis Kütüphanesi, 1800-2020 yılları arasında dünya üzerinde çekilmiş milyonlarca fotoğraf
https://www.loc.gov/
7 | Yüz binlerce resim, çizim, karikatür ve görseli konularına göre ayrılan arşiv
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/190-art
8 | Türkiye'de yayınlanan ve yayınlanmış olan gazetelerin geçmişten günümüze tüm sayıları
9 | Servet-i Fünun dergisinin yayınlanmış tüm sayıları
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/discover?query=Servet-i+f%C3
10 | Cambridge Üniversitesi'ne ait bine yakın ders kitabı
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
11 | Geçmişten bugüne çizilmiş tüm haritalar
12 | İBB'ye ait Taksim kütüphanesindeki binlerce eser
http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php?aTumu=
13 | Birleşmiş Milletler bünyesinde yayınlanan tüm eserler
14 | Balkanlar'daki Osmanlı eserleri
http://www.nit-istanbul.org/kielarchive/index.php
15 | Türkiye'deki tüm yer isimlerinin tarihi, eski adları ve değişimleri
16 | Sinema sektöründeki çarpıcı film sahneleri
https://film-grab.com/tag/screenshots/
17 | New York Metropolitan Operası - her gün eski bir performansı ücretsiz olarak erişime açılıyor
18 | Berlin Filarmoni Orkestrasının tüm konser kayıtları
https://www.berliner-philharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/the-berlin-phil-series/
19 | Telifsiz film, kitap, makale, fotoğraf arşivi
20 | Dünyanın her yerinden yüzlerce üniversitenin ortak çevrimiçi kütüphanesi
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