Üçüncü ülke oldu: Zhurong'un Mars'a iniş yaptı
Çin'in Zhurong gezgininin Mars'a iniş yaptığı duyuruldu. ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu.
Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA) yapılan açıklamada, bu sabah Zhurong'dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars'a indiği bildirildi.
Zhurong'un, daha önce belirlenen Mars'ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yaptığı açıklandı.
ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu.
Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.
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