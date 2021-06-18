Son dakika: Rusya'dan "Türkiye" kararı

Rusya, Türkiye ile uçak seferlerini 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlatıyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2021 Cuma, 19:16
Son dakika: Rusya'dan
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Rusya, Türkiye ile uçak seferlerini 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlatıyor.

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