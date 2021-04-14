Ucuza satılacak ayçiçek yağı ortada yok

14 Nisan 2021 Çarşamba, 16:25

TMO'nun 12 Nisan 2021’de resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Toprak Mahsulleri Ofisi, pazartesiden itibaren ayçiçek yağı satışına başlıyor. TMO'nun ürün satış noktalarında 5 litrelik tenekelerde satılacak olan ayçiçek yağının fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Ancak, ürün TMO’nun İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki satış noktasında henüz satışa çıkmadı. Yetkililer ayçiçek yağının geldiğini ancak resmi olarak satış ve fiyat bilgisi ulaşmadığını ifade etti.

Öte yandan, ürünün en erken iki gün sonra (cuma günü) satışa çıkabileceğini de belirttiler.

1 TL’LİK İNDİRİM YAPILDI

TMO pazartesi gününden itibaren satışa çıktığını duyurduğu ancak İstanbul’da hala satışta olmayan ayçiçek yağını fiyatında indirime gidildi. TMO, ayçiçek yağının fiyatında indirime gidildiğini de kurumun sosyal medya hesabından açıkladı.

Açıklamada; “5 litrelik teneke TMO ayçiçek yağının fiyatı Ramazan Ayı nedeniyle 59 TL olarak revize edildi. Ürünlerimizi TMO’nun ürün satış noktalarından veya http://pttavm.com üzerinden online satın alabilirsiniz” denildi.

Kurum böylece 5 litrelik ayçiçek yağında yüzde 1,66’lık fiyat indirimine gitmiş oldu.

PTTAVM’DE ÜRÜN HENÜZ YOK

TMO’nun açıklamalarında ürünün “http://pttavm.com” üzerinden online satın alınabileceğine ilişkin paylaşım yapmasına rağmen bugün (14 Nisan) saat 12.30’a kadar PTT’nin e-ticaret sitesinde ürünün yer almadığı görülüyor. http://pttavm.com adresinden 5 litrelik en ucuz ayçiçek yağı 80 liradan satılıyor.

İSTANBUL’DA İKİ SATIŞ NOKTASI BULUNUYOR

TMO’nun Türkiye genelinde 57 ilde satış mağazası yer alıyor. Bunların bir kısmı kurumun “ajans” olarak ifade ettiği yetkili satıcılar diğerleri ise kurumun kendine ait satış noktaları. Türkiye’nin en yüksek nüfusuna sahip İstanbul’da ise biri Silivri diğeri Üsküdar ilçesinde sadece iki satış noktası bulunuyor. En yüksek nüfusa sahip ikinci il Ankara’da 6, İzmir’de 1 mağazası yer alıyor. Nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilk 5 il arasında yer alan Bursa ve Antalya’da ise TMO’nun satış noktası yer almıyor.