UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:31

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kuraları, bugün çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuralarda, temsilcilerimiz Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor da yer aldı.

Organizasyonun üçüncü ön eleme turunda Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile eşleşen Demir Grup Sivasspor, rakibini elemesi halinde play-off'ta Bulgar ekibi Lokomotiv Plovdiv ve Danimarka ekibi Kopenhag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise, 3. ön eleme turunda Molde'yi elemesi halinde play-off'ta İtalyan devi Roma ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray ise, rakibine elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılılar, bu organizasyona katılması durumunda play-off turunda Vojvodina - LASK Linz eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.