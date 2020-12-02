UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlar oynanacak
Demir Grup Sivasspor'un İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edeceği turnuvada yarın 24 karşılaşma yapılacak..
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
I Grubu'nda çıktığı 4 maçta 6 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, İspanya'nın Villarreal takımına ağırlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele, saat 20.55'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.55 AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz)
20.55 Zorya (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere)
20.55 Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)
20.55 Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
20.55 Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya)
20.55 LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere)
20.55 Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan)
20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Wolfsberger (Avusturya)
20.55 Feyenoord (Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.55 Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Nice (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
23.00 Rangers (İskoçya) - Standard Liege (Belçika)
23.00 Benfica (Portekiz) - Lech Poznan (Polonya)
23.00 Granada (İspanya) - PSV (Hollanda)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PAOK (Yunanistan)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya) - Rijeka (Hırvatistan)
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