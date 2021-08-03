UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki ve Neftçi Bakü, berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ve HJK Helsinki, 2-2 berabere kaldı. Turu geçen takım, play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

AA
03 Ağustos 2021 Salı, 22:22
UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki ve Neftçi Bakü, berabere kaldı
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Neftçi, sahasında HJK Helsinki ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Azerbaycan temsilcisi Neftçi, Fin ekibi HJK Helsinki'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Neftçi'nin gollerini 59. dakikada Sabir Bougrine ve 80. dakikada Emin Makhmudov atarken, konuk takımın golleri 61. dakikada Roope Riski ve 65. dakikada Jain Tavares Silva'dan geldi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 12 Ağustos Perşembe günü oynanacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler