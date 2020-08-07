UEFA Avrupa Ligi’nde son çeyrek finalistler
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçları bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlanırken, Basel ve Wolverhampton çeyrek finale yükselen son takımlar oldu.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçları bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlanırken, Basel ve Wolverhampton çeyrek finale yükselen son takımlar oldu.
UEFA Avrupa Son 16 Turu bu akşam oynanan iki maçla tamamlandı. İsviçre ekibi Basel ilk maçta 3-0 yendiği Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’u sahasında da 1-0 mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdırdı.
İngiltere temsilcisi Wolverhampton, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunanistan ekibi Olympiakos’u evinde 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Bu karşılaşmalarının ardından çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre)
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