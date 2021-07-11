UEFA, Avrupa Şampiyonası’nda 32 takımı düşünüyor

11 Temmuz 2021 Pazar, 17:36

Associated Press’te yer alan haberde, UEFA’nın 2028 Avrupa Şampiyonası ile birlikte turnuvaya katılan takım sayısında değişikliğe gitmek istediği ifade edildi. 2016’da olduğu gibi takım sayısını artırarak turnuvaya daha fazla ülkenin katılmasının istendiğine dikkat çekilirken eleme maçlarına olan ilginin azalmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

FORMATIN DÜZELMESİ İSTENİYOR

2016’da yapılan değişikle birlikte turnuvaya katılan takım sayısı 24'e çıkmıştı. Bunun sonucunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlara ek olarak en iyi 4 üçüncü de bir üst tur bileti almaya başlamıştı. UEFA’nın bu durumu düzeltmek istediği ve eski sistemdeki gibi sadece gruplarda ilk iki sırada yer alan takımların tur atlamasını istediği ifade edildi.

ELEME MAÇLARINA İLGİ AZALABİLİR

Haberde, katılımcı sayısının artmasıyla birlikte mevcut formattaki eleme maçlarının rekabetinin düştüğü ve yayıncılar tarafından çekici hale gelmediğine vurgu yapılırken katılımcı sayısının bir kez daha artması halinde eleme maçlarına olan ilginin daha da düşmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.

23 TAKIM DIŞARIDA KALACAK

Avrupa Şampiyonaları’na katılacak takım sayısının artması halinde UEFA’ya üye 55 ülkeden 32’si turnuvaya katılım hakkı elde edecek ve sadece 23 takım dışarıda kalacak. 1960’ta ilk kez düzenlenmeye başlayan turnuvada 1996 yılına kadar finallere 8 takım katılıyordu. 1992’de katılımcı sayısı 16’ya çıkarken 2016 yılında 24’e yükselmişti.