UEFA, Avrupa Şampiyonası’nda 32 takımı düşünüyor
2016 yılında Avrupa Şampiyonası’na katılan takım sayısını 24’e yükselten UEFA’nın, önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısını artırmayı düşündüğü belirtildi.
Associated Press’te yer alan haberde, UEFA’nın 2028 Avrupa Şampiyonası ile birlikte turnuvaya katılan takım sayısında değişikliğe gitmek istediği ifade edildi. 2016’da olduğu gibi takım sayısını artırarak turnuvaya daha fazla ülkenin katılmasının istendiğine dikkat çekilirken eleme maçlarına olan ilginin azalmasından endişe duyulduğu kaydedildi.
FORMATIN DÜZELMESİ İSTENİYOR
2016’da yapılan değişikle birlikte turnuvaya katılan takım sayısı 24'e çıkmıştı. Bunun sonucunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlara ek olarak en iyi 4 üçüncü de bir üst tur bileti almaya başlamıştı. UEFA’nın bu durumu düzeltmek istediği ve eski sistemdeki gibi sadece gruplarda ilk iki sırada yer alan takımların tur atlamasını istediği ifade edildi.
ELEME MAÇLARINA İLGİ AZALABİLİR
Haberde, katılımcı sayısının artmasıyla birlikte mevcut formattaki eleme maçlarının rekabetinin düştüğü ve yayıncılar tarafından çekici hale gelmediğine vurgu yapılırken katılımcı sayısının bir kez daha artması halinde eleme maçlarına olan ilginin daha da düşmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.
23 TAKIM DIŞARIDA KALACAK
Avrupa Şampiyonaları’na katılacak takım sayısının artması halinde UEFA’ya üye 55 ülkeden 32’si turnuvaya katılım hakkı elde edecek ve sadece 23 takım dışarıda kalacak. 1960’ta ilk kez düzenlenmeye başlayan turnuvada 1996 yılına kadar finallere 8 takım katılıyordu. 1992’de katılımcı sayısı 16’ya çıkarken 2016 yılında 24’e yükselmişti.
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Garipoğlu ailesinden tepki çeken paylaşım
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Yargıtay’dan emsal miras kararı
- Varank, Naci Görür'ü hedef gösterdi
- İzmir'de bir deprem daha
- Simide zam!
- Diyanet’in parası dosta
- Ege sallanıyor! Kuşadası'nda korkutan deprem
- 16 yaşındaki gence 'Sedat Peker' gözaltısı
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi