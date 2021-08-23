UEFA Şampiyonlar Liginde play-off rövanş maçları başlıyor
UEFA Şampiyonlar Liginde gruplara kalacak takımlar yarın ve 25 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçlarıyla belli olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş karşılaşmaları, yarın ve 25 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:
Yarın:
PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç)
Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre)
25 Ağustos Çarşamba:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya)
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