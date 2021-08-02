Arif Kızılyalın, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:56

Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair, kimlerin ayrılıp kimlerin geleceğine dair Cumhuriyet.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Arif Kızılyalın, "Fenerbahçe son 3 yılın transfer şampiyonuydu, 60'a yakın isim almıştı. Ama bu yıl sadece savunmanın göbeğine Alanyaspor'dan Steven Caulker ve forvet bölgesine Almanya'dan Serdar Dursun transfer edildi. Camia transfer bekliyor. Gerçi başkan Ali Koç'un, 'Takımın %70'i hazır, biz sadece %30 transfer yapacağız' açıklaması vardı ama Caulker ve Serdar Dursun bu %30'un kaçlık bölümünü karşılıyor bunu kestirmek güç. Sandığım kadarıyla Fenerbahçe, gidecek oyunculardan sonra, anlaştığı, prensip anlaşmasına vardığı isimleri transfer etmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin, bütün takımların sorunu olan yabancı problemi var. Biliyorsunuz TFF sahada 8 yabancıya izin veriyor. Onun dışında, geçen seneki gibi 14-16 serbestliği yok. Fenerbahçe'nin de hatrı sayılır miktarda yabancı oyuncusu var. Mesela Miha Zajc'ın gönderilmesi gerekiyor, ki İtalyanlar kendisine talip. Yine Danimarka vatandaşı Zanka'nın gitmesi söz konusu. Nabil Dirar da gidiyor geliyor. O da gidecekler arasında yer alıyor. Baktığınız zaman 3-4 isim var. Bunlara bir de geçen senenin önemli ismi Jose Sosa'yı eklersek, 4 yabancı gidince Fenerbahçe'nin eli rahatlayacak ve yabancı oyuncu alabilecek. Fenerbahçe özellikle yabancı oyunculardan birilerini gönderecek ki, birilerini alsın. Bu basit bir aritmetik."

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