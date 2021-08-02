<p>Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde açıklamalarda bulundu. Elmas'ın açıklamaları şöyle:</p>
1

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde açıklamalarda bulundu. Elmas'ın açıklamaları şöyle:

<p>El uzatmazsanız çözüm gelmez. Güzel bir açılış olduk. Galatasaray olarak diğer kulüplerle birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'yi gerecek kaos yaratacak hareketler yapmıyoruz. Rakiplerin haklarını da savunuyoruz.</p>
2

El uzatmazsanız çözüm gelmez. Güzel bir açılış olduk. Galatasaray olarak diğer kulüplerle birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'yi gerecek kaos yaratacak hareketler yapmıyoruz. Rakiplerin haklarını da savunuyoruz.

<p>Yönetime geldiğimizden beri kişilerle değil çözümlerle uğraşacağımızı söyledik. Hakem semineri için çağrıldık, özellikle geldim. Şikayet ettiğimiz konularda oyunun güzelleşmesi konusunda çaba göstermemiz gerekiyor.</p>
3

Yönetime geldiğimizden beri kişilerle değil çözümlerle uğraşacağımızı söyledik. Hakem semineri için çağrıldık, özellikle geldim. Şikayet ettiğimiz konularda oyunun güzelleşmesi konusunda çaba göstermemiz gerekiyor.

<p>Türkiye'den ve Avrupa'dan bazı takımlarla görüşüyoruz. Pilot takımı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Her şeyi planlayarak gidiyoruz.</p>
4

Türkiye'den ve Avrupa'dan bazı takımlarla görüşüyoruz. Pilot takımı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Her şeyi planlayarak gidiyoruz.

<p>Belli bir yaşın altındaki genç oyuncular seçmek istiyoruz. Sözleşmeleri uzun vadeli yapıyoruz, scout ekibinin, hocamızın ciddi bir çalışması var. Galatasaray'ın hak ettiği bir sistem için çabalıyoruz.</p>
5

Belli bir yaşın altındaki genç oyuncular seçmek istiyoruz. Sözleşmeleri uzun vadeli yapıyoruz, scout ekibinin, hocamızın ciddi bir çalışması var. Galatasaray'ın hak ettiği bir sistem için çabalıyoruz.

<p>Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme olmadı. Her menajerle konuşma lisanımız var, menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz.</p>
6

Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme olmadı. Her menajerle konuşma lisanımız var, menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz.

<p>Falcao ve Feghouli ile konuştum, bize hizmetleri oldu ama bu ücret yapısıyla onlara bu miktarları ödememizin mümkün olmadığını belirttim.&nbsp;</p>
7

Falcao ve Feghouli ile konuştum, bize hizmetleri oldu ama bu ücret yapısıyla onlara bu miktarları ödememizin mümkün olmadığını belirttim. 

<p>Umarım her ikisi de kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi bir şekilde yollarımız ayrılır.&nbsp;</p>
8

Umarım her ikisi de kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi bir şekilde yollarımız ayrılır. 

Video Haberler