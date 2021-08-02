Video Haberler
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
- Erdek Limanında lüks yat yanarak battı
- Şile'de yunus ile yurttaşın yüzleri gülümseten oyunu
- Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri
- Küçükçekmece’de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
- Alevler Çökertme koyuna dayandı
- Fatih’te korkutan yangın, alevler binayı sardı