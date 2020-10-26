UEFA'dan Palabıyık ve Çakır'a görev
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Sevilla-Rennes maçını Cüneyt Çakır, aynı gruptaki Krasnodar-Chelsea karşılaşmasını ise Ali Palabıyık yönetecek.
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, İspanya'nın Sevilla ile Fransa'nın Rennes takımları arasında 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.
İspanya'nın Sevilla şehrindeki Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Szymon Marciniak VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.
GRUBUN DİĞER MAÇI ALİ PALABIYIK'IN
FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık ise aynı grupta Rusya'nın Krasnodar ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında yine çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek. Rusya'nın Krasnodar şehrindeki Krasnodar Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.a
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