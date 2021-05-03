UEFA'dan "seyirci" kararı
UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini 9500 seyirci tribünde izleyebilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak final maçına 9 bin 500 seyirci alınacak. UEFA'dan yapılan açıklamada, Polonya makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 25'i oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi. Buna göre, Gdansk Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı 9 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.
UEFA'nın internet sitesinden 7 Mayıs'a kadar başvuru yapacak kişiler arasında çekilecek kurada ismi çıkanlara bilet satılacak. Yerel makamlar tarafından daha sonra açıklanacak tedbirlere göre, seyircilerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yaptırmaları veya aşı olduklarına dair belge sunmaları gerekebilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, Roma ile Manchester United ve Arsenal ile Villarreal arasında oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.
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