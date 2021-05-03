UEFA'dan "seyirci" kararı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:43

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak final maçına 9 bin 500 seyirci alınacak. UEFA'dan yapılan açıklamada, Polonya makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 25'i oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi. Buna göre, Gdansk Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı 9 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

UEFA'nın internet sitesinden 7 Mayıs'a kadar başvuru yapacak kişiler arasında çekilecek kurada ismi çıkanlara bilet satılacak. Yerel makamlar tarafından daha sonra açıklanacak tedbirlere göre, seyircilerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yaptırmaları veya aşı olduklarına dair belge sunmaları gerekebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, Roma ile Manchester United ve Arsenal ile Villarreal arasında oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.