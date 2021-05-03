Robert Lewandowski İngiltere'ye transfer olabilir

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:10

Bayern Münih gelecek sezona gözlerini yalnız teknik direktör değişikliğiyle değil golcü yeniliğiyle de açabilir.

Kırdığı rekorlar ve attığı gollerle takımını sırtlayan Robert Lewnadowski'nin bir sonraki hedefi İngiltere olacak gibi görünüyor.

Polonyalı yıldızın menajeri Pini Zahavi gelecek sezon planlarını şimdiden hazırladı.Robert Lewandowski, İngiltere'ye mi transfer oluyor?

Sport Bild'in haberine göre; Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi yaz aylarında transfere hazırlanıyor.

Ancak Zahavi koronavirüsün neden olduğu mali sıkıntılara rağmen Polonyalı yıldız için büyük bir miktarın masaya yatırılmasını şart koşuyor.

Bu durumda Lewandowski'nin transfer hedefi maaş artışında sorun yaşamayacakları İngiltere olacak.

2018 Dünya Kupası'ndan önce Robert Lewandowski'nin yeni bir meydan okumaya hazır olduğu ve kulüpten ayrılacağı konuşuluyordu.

Ancak Bayern Münih bu iddiaların önüne geçti ve 2019'da sözleşme yenileyerek Lewandowski'yi elinde tuttu.

ROBERT LEWANDOWSKİ İLE HANGİ KULÜPLER İLGİLENİYORDU?

Polonyalı yıldızı transfer etmeye Real Madrid sıcak bakıyordu.

Ayrıca Paris Saint-Germain, Robert Lewandowski için sırada bekliyordu.

İngiltere'den ise Chelsea ile Manchester United, yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen takımlar arasındaydı.

ROBERT LEWANDOWSKİ: NAGELSMANN'I İYİ TANIMIYORUM

Ayrıca Bayern Münih bir teknik direktör değişikliğine gitti. Hansi Flick'ten boşalan koltuğu gelecek sezon için Julian Nagelsmann devraldı.

Robert Lewandowski bu durumu memnuniyet ile karşıladı ve Sport Bild'e yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi:

"Julian Nagelsmann'ı iyi tanımıyorum, ancak söyleyebileceğim şey, takımları her zaman hayâl edemeyeceğiniz bir seviyeye yükseltmeyi başardığıdır.

"Nagelsmann'ın takımlarının performansı çoğunlukla beklentilerin üzerinde, tek bir oyuncunun kalitesinden daha fazlasıyla ilgili."