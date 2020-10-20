UEFA'dan 'tek maç' açıklaması!

20 Ekim 2020 Salı, 09:31

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti pandemi sebebiyle geçtiğimiz sezon tek bir şehirde ve tek maç üzerinden oynanan Şampiyonlar Ligi’nin, 2024’te tekrar uygulanabileceğini söyledi.

2019/2020 Şampiyonlar Ligi’ni ve Avrupa Ligi’nin tamamlayabilmek için kullanılan tek maçlı eleme sisteminin gelecek yıllarda kullanılabileceğini açıklayan Giorgio Marchetti; ‘’ Maç takvimleri ve organizasyonların belirlediği planlar, taraftarların katılımı, ekonomik sorunlar dikkate alındığında böyle bir şeyi tekrar yapmamız biraz zor gözüküyor. Bu kararı almamızı etkileyecek birden fazla unsur var. Ancak gelecek yıllarda uygulayabilmek için bu formatı ve varyasyonlarını kesinlikle değerlendireceğiz. ‘’dedi. Marchetti ayrıca, bu tarz bir sistemin tekrar uygulanması için yayıncılarla yapılan sözleşmelerde değişikliğe gidilmesi gerektiğini ve bunun zaman alacağını belirtti. Marchetti Guardian’da yer alan demecinde; ‘’ Tek maçlı eleme sistemi için taraftarlardan, yayıncılardan ve iş ortaklarımızdan harika geri bildirimler aldık. Yaşadığımız koşullar bu formatı bir zorunluluk haline getirdi ancak aldığımız sonuçtan son derece memnunuz. Yerel organizasyonlar bizi harika destekledi. Tek maçlı eleme sistemi belirsizliği ortaya çıkarıyor ve taraftarlar bunu seviyor. ‘’ ifadelerini kullandı.

2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne verilen ara sonrasında Şampiyonlar Ligi’nin kalan maçları Lizbon’da, Avrupa Ligi maçları ise Köln, Duisburg, Dusseldorf ve Gelsenkirchen’de oynanmıştı. Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali’ne ise İspanya’nın Bilbao kentindeki San Sebastian stadyumu ev sahipliği yapmıştı.