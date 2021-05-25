UEFA üç takıma disiplin soruşturması açtı

25 Mayıs 2021 Salı, 23:56

UEFA’dan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılmayan üç kulübün yargılanacağı belirtildi.

Açıklamada UEFA Etik ve Disiplin Müfettişleri tarafından yapılan incelemede Juventus, Barcelona ve Real Madrid’in UEFA’nın yapısını ihlal etmekten suçlu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“UEFA Etik ve Disiplin Müfettişleri tarafından 'Süper Lig' olarak adlandırılan projeye bağlantılı olarak yürütülen soruşturmanın ardından, UEFA'nın yasal çerçevesinin ihlali nedeniyle Real Madrid, Barcelona ve Juventus aleyhine disiplin soruşturması başlatıldı. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda açıklanacaktır.”

9 TAKIM CEZAYI KABUL ETTİ

12 takım tarafından oluşturulan Avrupa Süper Ligi’nden ayrılma kararı alan 9 takıma UEFA uygulanacak cezaları daha önce açıklamıştı.

Bu karara göre Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Inter, Milan ve Atletico Madrid şu cezaları alacak:

İngiltere dahil olmak üzere Avrupa’da altyapıların ve gençlik projelerinin geliştirilmesi için takımlar 15 milyon avro ödeyecek.

2023-24 sezonundan itibaren bir sezon için 9 takımın, UEFA gelirlerinin yüzde 5’ine el konulacak.

UEFA'ya ve organizasyonlara bağlı kalma sözü veren kulüpler, benzer bir turnuvaya katılmaları halinde 100 milyon avro, taahhütlere aykırı davranmaları durumunda ise 50 milyon avro ceza ödeyecek.

“PROJEDEN AYRILAMAZLAR”

Avrupa Süper Ligi’nin oluşturulmasının ardından ligin başkanlığına seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, projedeki 12 takımın bağlayıcı sözleşmelere imza attığını ve ayrılma kararı almaları halinde tazminat ödemek zorunda kalacaklarını söylemişti.

İKİ YIL MEN

Sky Sports’ta yer alan haberde, bu kararın üç kulübe ceza verme olasılığını artırdığı belirtilirken Juventus, Barcelona ve Real Madrid’in iki yıllık boyunca UEFA’nın tüm organizasyonlarından men edilebileceği ifade edildi.