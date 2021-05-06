UEFA’dan Avrupa Süper Ligi’ne katılan takımlara iki yıl men
UEFA'nın, Avrupa Süper Ligi’nden tamamen vazgeçmeyen kulüplere iki yıl boyunca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne katılmama cezası verebileceği belirtildi.
ESPN’de yer alan haberde, UEFA’nın Avrupa Süper Ligi’ni oluşturan takımlara ceza vermeyi düşündüğü ifade edildi. UEFA’nın geçtiğimiz hafta kurucu 12 takımla görüşme yaptığı ve daha düşük bir yaptırım karşılığında Avrupa Süper Ligi’nden tamamen vazgeçmeleri için bir anlaşma yapmak istediği kaydedildi.
7 KULÜP ANLAŞMAYA YAKIN
Haberde, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur olmak üzere 7 kulüple anlaşmaya varıldığı, Inter’in ise henüz karar vermediği ifade edildi. Juventus, Real Madrid, Barcelona ve AC Milan’ın ise teklife sıcak bakmadığı ve mevcut pozisyonlarını koruduğu belirtildi.
9 TAKIM ÇEKİLİRSE PROJE BİTER
İsmi açıklanmayan bir kaynağın aktardığı bilgiye göre, 12 takımdan dokuzunun projeden çekilmesi halinde Avrupa Süper Ligi tüzüğüne göre projenin sona ereceği ifade edildi.
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