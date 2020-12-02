UEFA’nın İsviçre Sistemi planı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 16:01

Telegraph’ta yer alan haberde, UEFA’nın grup aşamalarında değişikliklere giderek büyük takımların daha sık maç yaptığı bir sistemi getirmek istediği ifade edildi. Şampiyonlar Ligi’nde mevcut sistemde yer alan takım sayısının 32’den 36’ya çıkabileceği kaydedildi. UEFA’nın uygulamak istediği İsviçre Sistemi’nde grup sistemi yerine takımlar, lig usulüne göre maç yapıyor. Bir takım grup aşamasında iç saha da 5 deplasmanda da 5 olmak üzere 10 maça çıkıyor ve oynanan maçlar sonucunda ilk 16 sırada yer alan takımlar playoffa kalmaya garantiliyor. Takımların grup aşamasında oynayacağı rakipleri ise rastgele belirleniyor. Playoffa kalan takımlar ise ilk sıradaki takım ile son takımın eşleşmesi şeklinde playoff ağacında eşleşiyor. Şu anki sistemde gruplarını 3.sırada bitiren takımlar Avrupa Ligi’ne giderken, İsviçre sisteminin kabul edilmesi halinde, 17.sıra ile 24.sıra arasında yer alan takımlar Avrupa Ligi’ne katılacak. Haberde, UEFA’nın bu sistemi, geçtiğimiz aylarda sık sık gündeme gelen Avrupa Süper Ligi’ni önlemek için kullanmak istediği belirtildi. Teklifin genel kurulda kabul edilmesi halinde 2024/25 sezonunda bu sisteme geçileceği ifade edildi.

