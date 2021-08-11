Ufak değişiklikler yeter de artar: Minik dokunuşla bir beden incelin

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:36

Hedefiniz olan kiloya ulaşırken amacınız eski alışkanlıklarınızı sevdiğiniz ve yapabileceğinize inandığınız yeni alışkanlıklarınızla değiştirmek olmalıdır. Bu değişim sürecine nereden başlasam diyorsanız işte tam size göre ipuçları...

Her öğüne 1 sebze. Sebzeler yüksek lif ve su içeriğine sahip olduğu için daha az kaloriyle daha çok tokluk hissi verirler. Her öğününüzde tabağınızın yarısını sebzeler ile doldurmaya dikkat edin. Haşlanmış, buharda, sote veya fırında pişmiş sebzeler en güzel alternatifler arasında.

YAVAŞ OLUN!

Küçük tabak tercih edin. Büyük tabak kullandığınızda büyük porsiyonlar sebebiyle farkında olmadan daha fazla kalori alıyor olabilirsiniz. Önce gözüm doysun diyenlerdenseniz daha küçük tabak kullandığınızda daha az yediğinizi göreceksiniz.

Yemekleri yavaş yiyin. Vücudumuzdaki tokluk hormonları yemek yemeye başladıktan yaklaşık 20 dakika sonra salgılanır. Yemek sürenizi uzatarak fazla yemek yemenin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca yemek yerken televizyon, telefon gibi başka şeylerle ilgilenmek tokluk hissini geciktirmektedir. Sofrada her lokmanın tadını çıkarın, sakin ve yavaş yavaş yiyin.

Her gün 1 öğün tencere yemeği! Sürekli fast food besinler tercih etmek çok pratik geliyor olabilir. Ancak evde tencere yemeği tüketmek hem ne yediğinizi bilmek hem de porsiyon kontrolünü sağlamak açısından avantaj. Tabii ev yemeklerindeki yağ miktarını ayarlamak da önemli. 1 kilo sebzede 2 yemek kaşığı zeytinyağı; et, tavuk, balık yemeklerinde ise ekstra yağ kullanmamak yapabileceğiniz değişiklikler arasında yer alıyor.

Çay ve kahveye şeker eklemeyi bırakın. Çay ve kahveye kullandığınız şeker boş enerji kaynağı olduğu için size hiçbir kazancı olmadığı gibi daha fazla kalori almanızı sağlar. Şekerden vazgeçemiyorsanız bitkisel tatlandırıcı tüketmeyi deneyebilirsiniz.

İYİ UYUYUN!

Geç saatlerde yemek yemeyin. Sindirim sisteminizin, uyku saatinizde hâlâ yediklerinizi hazmetmekle meşgul olmaması için uyku saatinizden en az 3 saat önce yemeyi sonlandırmaya özen gösterin.

Uykunuzu düzenleyin. Yapılan araştırmalar, gece 6 saatten az uyuyan bireylerin fast food ve abur cubur tüketme eğilimlerinin daha fazla olduğunu, daha az sebze tükettiklerini, gece yemek yeme alışkanlıklarının olduğunu ve fiziksel olarak daha az aktif olduklarını gösteriyor. Yeterli ve kaliteli uyku uyumaya özen gösterin.