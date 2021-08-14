Uğur Dündar'dan çarpıcı iddia: Bakan Ersoy'un kardeşi cezaevine girebilir

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:47

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi Ali Murat Ersoy ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Ali Murat Ersoy hakkında açılan dört ayrı ceza davasından da mahkûm olduğunu belirten Dündar, söz konusu olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

"DOĞRUDAN HAPİS CEZASINA ÇEVRİLECEĞİ BELİRTİLİYOR"

“Bana ulaşan belgelere göre; Ali Murat Ersoy'un sahibi bulunduğu havayolu şirketi Atlasjet, kendisine hizmet veren bir şirketten milyonlarca liralık mal ve hizmet satın alıyor. Bu alışveriş karşılığında alacaklı şirkete dört adet çek veriyor. Çeklerin ödeme günü geldiğinde bankalarda karşılığının olmadığı görülüyor. Alacaklı şirket de çeklere ‘karşılıksız’ kaşesi vurdurarak konuyu yargıya taşıyor.

Çeklerin karşılıksız çıktığı tarih: 12.02.2020” diyen Dündar, Atlasjet yetkilisinin ise Ali Murat Ersoy olduğuna dikkati çekti.

Mahkemedeki savunmasında ‘Şirketinin devam eden bir iflas davası bulunduğunu, ama iflasın sebebini bilmediğini’ söylüyor. İşte gariplik de burada başlıyor. Çünkü şirket sahibi Ali Murat Ersoy'un sebebini bilmediğini iddia ettiği iflas davasını, Atlasjet'in kendi kendisine açtığı anlaşılıyor!..

Üstelik mahkemenin tensip tutanağına göre iflas davası, yukarıda bahsettiğim dört adet çekin bankadan ödenmediği tarihle aynı gün, yani 12.02.2020 tarihinde açılıyor!..

İddiaya göre; dosyadaki bir diğer tuhaflık ise, sanık olarak yargılanan Ali Murat Ersoy'un ikametinin İstanbul'un bir ilçesinde görülüyor olması.

Oysa Ali Murat Ersoy belirtilen ilçede değil, gerçekte Boğaz kenarındaki bir villada oturuyor. Ama mahkemeye sıradan bir adres bilgisi veriyor!..

Mahkeme, Atlasjet yetkilisi Ali Murat Ersoy'u karşılıksız çıkan çeklerin bedeli kadar adli para cezası ödemeye mahkûm ediyor.

Ayrıca kararda, hüküm kesinleştiğinde ve bu paraların ödenmemesi halinde cezanın para cezası olmaktan çıkacağı ve doğrudan hapis cezasına çevrileceği belirtiliyor.