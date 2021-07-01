Uğur Dündar'dan hakkındaki iddialara yanıt

01 Temmuz 2021 Perşembe, 14:02

Usta gazeteci Uğur Dündar'ın, yeniden yayın hayatına başlamaya hazırlanan Flash TV’de Ana Haber Bültenini sunacağı iddia edildi.

Hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Dündar, ''Bir medya sitesinde, bana sorulmadan yapılan habere göre, bir televizyonda ana haber bülteni sunacakmışım... Yok böyle bir şey. Olursa zaten buradan gereken açıklamayı ben yaparım...'' dedi.