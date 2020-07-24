Uğur Dündar'ı kızdıran olay!
Gazeteci Uğur Dündar'ın fotoğrafını kendi suratının üzerine fotoşopla yapıştırarak profil fotoğrafı yapan Khontkar adlı rapçiye usta gazeteciden tepki geldi.
Khontkar adıyla tanınan rapçi Onur Dinç, usta gazeteci Uğur Dündar'ın fotoşopla yapılmış fotoğrafını kendi fotoğrafının üzerine yapıştırarak profil fotoğrafı olarak kullanmaya başladı. Olaya ilk müdahale yine usta gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.
Dündar, Khontkar'ın Twitter hesabının altına "İzin almadan ve fotoşop yaparak saygısızca kullandığınız fotoğrafımı kaldırmanız konusunda sizi uyarıyorum" diye yazdı.
Uğur Dündar'ın bu uyarısını kırmayan Khontkar profil fotoğrafını değiştirdi.
Khontkar Dündar'dan özür dileyerek şunları yazdı:
"Üstat amacım sana saygısızlık yapmak değildi. İnternette arkadaşlar yapmışlar “mizah” babında. Benim de hoşuma gitti kullandım. Yoksa kendi kendime ürettiğim bir şey değil. Saygılar, sevgiler."
İşte o fotoğraf ve yazışmalar:
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