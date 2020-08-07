Uğurcan Çakır'a Ada'dan dev teklif

07 Ağustos 2020 Cuma, 11:27

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 24 yaşındaki milli eldiveni kadrosuna katmaya çok yakın. İddiaya göre Sheffield United Uğurcan Çakır için 20 milyon avro bonservis bedelini gözden çıkardı. Milli eldiven son anda bir pürüz yaşanmaması durumunda gelecek sezon Premier Lig’de forma giyecek.

Trabzonspor’un 2018 yılında Yeni Malatyaspor’a 5-0 kaybettiği maçtan sonra Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakılması sonucu kaleyi devralan genç file bekçisi gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi. Kısa sürede transferin gözde ismi olan başarılı kaleci, uzun süredir Premier Lig takımlarının radarında.

Genç kaleci, bu sezon ligde forma giydiği 33 maçta kalesinde 40 gol görürken, 4 maçta kalesini gole kapattı. Milli kaleci, Süper Lig’de Kayserisporlu Lung’dan sonra en fazla kurtarış yapan ikinci kaleci oldu.