Uğurcan EURO2020'nin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu, Fransızlar peşine düştü

25 Haziran 2021 Cuma, 12:47

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden AS Monaco, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'dan vazgeçmiyor. EURO 2020'nin en çok kurtarış yapan ismi olan Uğurcan'a teklifler gelmeye başladı.

15 MİLYON AVRO

İddiaya göre; Fransa’nın köklü kulübü, bordo-mavililerin başarılı file bekçisini kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Monaco, 15 milyon Avro’luk bonservis bedelini de gözden çıkarmış durumda.

RAKAM BEKLENTİNİN ALTINDA

Ancak Fırtına cephesinde bu rakam beklentilerin altında. Öyle ki Trabzonspor yönetimi, Milli eldiveni 20 milyon Avro’dan aşağıya kesinlikle vermek istemiyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken Monaco’nun teklifini yükseltmesi bekleniyor.

UĞURCAN SICAK BAKIYOR

Görüşmeler kısmında tüm yetkiyi kulübüne bırakan Uğurcan Çakır’ın da Fransa seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor. “Beni en çok para veren kulübe satın” diyen genç kaleci “Beklenen rakam gelmezse seve seve kulübümde devam ederim” diyerek de kulübünün elini rahatlatıyor.

Kaynak: Ajansspor