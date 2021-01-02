Ukrayna’dan, Çin menşeili koronavirüs aşısında ‘para iadesi’ açıklaması
Ukrayna, Çin’den aldığı aşıların koronavirüs salgınına karşı başarısız olması durumunda, Çin hükümetinin kendilerine aşı için ödenen ücreti geri iade edeceğini açıkladı.
Ukrayna tarafından Çin aşısının başarısız olması durumunda, ödediği ücretin geri iade edileceğini açıkladı. Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Lyaşko yaptığı açıklamada, "Ukrayna, Sinovac şirketi ile anlaşmasını yaptı ve ücretini ödedi. Aşının başarısız olması durumunda paramızı geri alacağız. 1 milyon 900 bin dozluk ilk siparişin ücreti 2020 bütçesinden ödendi. Kalan siparişler ise 2021 bütçesinden karşılanacak" dedi.
AstraZeneca ile aşı görüşmelerin devam ettiğini belirten Lyaşko şu ifadeleri kullandı:
"Teslim alacağımız aşı, bazı vatandaşlar için ücretsiz olacak. Ancak aşılar serbest piyasaya düşerse buna bir yorum yapamayız. Covid-19 aşısı, salgından korunmanın tek yolu. Şubat sonu, mart başı gibi aşıyı teslim almayı planlıyoruz."
16 MİLYON DOZ AŞI TESLİM EDİLECEK
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ukrayna hükümeti tarafından aşıya yönelik yapılan açıklamada, Covid-19 Aşısı Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından kendilerine 8 milyon Ukraynalının aşı ihtiyacının karşılanması için 16 milyon doz aşının teslim edileceğini duyurmuştu.
UKRAYNA'DA SON DURUM
Ukrayna’da son açıklanan verilere göre, 24 saat içinde 5 bin 38 Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 1 milyon 69 bin 517’ye yükseldi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 51 hayatını kaybettiği ülkede toplam vaka sayısı 18 bin 731’e yükseldi.
Fotoğraf: AFP
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- 'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt
- AKP'li Melih Bulu, Boğaziçi'ne rektör olarak atandı
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- Cumhur İttifakı HDP için adım atmaya hazırlanıyor
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Akşener, Erdoğan'ı eleştirdi, tepki Soylu'dan geldi
- Bakan Kurum, 'Kanal İstanbul' için tarih verdi
Video Haberler
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
- Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan mutasyon açıklaması
- Sezgin Baran Korkmaz nerede ve ne zaman dönecek?
- Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte şarkı söyledi
- Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı
- Mecidiyeköy’de ‘sahte turist rehberine’ ceza
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- 'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt
- AKP'li Melih Bulu, Boğaziçi'ne rektör olarak atandı
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- Cumhur İttifakı HDP için adım atmaya hazırlanıyor
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Akşener, Erdoğan'ı eleştirdi, tepki Soylu'dan geldi
- Bakan Kurum, 'Kanal İstanbul' için tarih verdi