Ukrayna’dan, Çin menşeili koronavirüs aşısında ‘para iadesi’ açıklaması

02 Ocak 2021 Cumartesi, 15:30

Ukrayna tarafından Çin aşısının başarısız olması durumunda, ödediği ücretin geri iade edileceğini açıkladı. Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Lyaşko yaptığı açıklamada, "Ukrayna, Sinovac şirketi ile anlaşmasını yaptı ve ücretini ödedi. Aşının başarısız olması durumunda paramızı geri alacağız. 1 milyon 900 bin dozluk ilk siparişin ücreti 2020 bütçesinden ödendi. Kalan siparişler ise 2021 bütçesinden karşılanacak" dedi.

AstraZeneca ile aşı görüşmelerin devam ettiğini belirten Lyaşko şu ifadeleri kullandı:

"Teslim alacağımız aşı, bazı vatandaşlar için ücretsiz olacak. Ancak aşılar serbest piyasaya düşerse buna bir yorum yapamayız. Covid-19 aşısı, salgından korunmanın tek yolu. Şubat sonu, mart başı gibi aşıyı teslim almayı planlıyoruz."

16 MİLYON DOZ AŞI TESLİM EDİLECEK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ukrayna hükümeti tarafından aşıya yönelik yapılan açıklamada, Covid-19 Aşısı Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından kendilerine 8 milyon Ukraynalının aşı ihtiyacının karşılanması için 16 milyon doz aşının teslim edileceğini duyurmuştu.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna’da son açıklanan verilere göre, 24 saat içinde 5 bin 38 Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 1 milyon 69 bin 517’ye yükseldi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 51 hayatını kaybettiği ülkede toplam vaka sayısı 18 bin 731’e yükseldi.

Fotoğraf: AFP