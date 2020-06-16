Ukrayna lideri Zelenskiy’nin eşi Covid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena'nın Covid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Ukraynalı first lady Olena Zelenska Cuma günü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.
42 yaşındaki Zelenska, kocası Başkan Volodymyr Zelensky'nin ve iki çocuğuna ait sonuçların negatif çıktığını da sözlerine ekledi.
SALGIN TIRMANIYOR
Ukraynalı yetkililer, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, ülke genelinde kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte koronavirüs vakalarında “endişe verici” bir artış olduğunu açıkladı.
Ukrayna Cuma günü itibariyle 29.753 vaka ve salgına bağlı 870 ölüm bildirdi.
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