Ukrayna’dan Donbass Temas Grubu’na acil toplantı talebi
Ukrayna heyetinin basın servisinden yapılan açıklamada, ülkenin Devlet Başkanı Leonid Kravçuk tarafından Donbass Temas Grubu'nun acil toplantıya çağrısında bulunduğu belirtildi.
Donbass Temas Grubu'nda Ukrayna'yı temsil eden, ülkenin Devlet Başkanı Leonid Kravçuk, grubun Donbass'taki son gelişmelerle ilgili olarak acil toplanması talebinde bulundu.
Ukrayna heyetinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Ukrayna heyetinin başkanı Leonid Kravçuk, ateşkesin sürdürülmesine yönelik güçlü önlemlerin derhal kabul edilmesiyle ilgili konuları görüşmek üzere Üçlü Temas Grubu'nun acil olarak toplanmasına ilişkin Ukrayna girişimini desteklemek için AGİT yönetimine çağrıda bulundu" denildi.
Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre açıklamada ayrıca, üç Ukraynalı askerin öldüğü, dört asker ve bir sivilin de yaralandığı belirtildi. Ukrayna ve uluslararası ortakların, 'Rus birliklerinin Ukrayna sınırı yakınına benzeri görülmemiş askeri güç takviyesi' nedeniyle derin endişe duydukları da belirtildi.
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