Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska'nın geçici men cezası kaldırıldı
Uluslararası Tenis Federasyonu, spordan geçici olarak men ettiği Dayana Yastremska'nın cezasını kaldırıldığını duyurdu.
Uluslararası Tenis Federasyonu, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle spordan geçici olarak men ettiği Dayana Yastremska'nın cezasını kaldırıldığını duyurdu.
ITF'den yapılan açıklamada, yasaklı mesterolon maddesinin vücuduna nasıl girdiğine ilişkin 21 yaşındaki tenisçinin yaptığı gerekçeli itirazın kabul edildiği ve men cezasının kaldırıldığı bildirildi.
Cezaya çarptırıldığı ocak ayında tek kadınlar kategorisinde dünya 29 numarası konumunda bulunan Yastremska, bu süreçte 37'nci sıraya kadar gerilemişti.
Ukraynalı tenisçiye, geçen yıl 24 Kasım'da yapılan idrar testinde yasaklı mesterolon maddesine rastlandığı gerekçesiyle spordan geçici olarak men cezası verilmişti.
Vücudunda bulunan yasaklı madde oranının çok düşük düzeyde olduğu ve doping sayılmaması gerektiği yönünde ITF'ye yaptığı ilk itirazı reddedilen genç tenisçi, geçen ay cezayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine taşımıştı. Bunun üzerine ITF, Yastremska için ikinci bir duruşma yapılmasına karar vermişti.
Kariyerinde üç Kadınlar Tenis Birliği, şampiyonasından zaferle ayrılan Yastremska, grand slam turnuvalarındaki en önemli başarısını ise 2019 yılında Wimbledon'da 4. tura çıkarak elde etmişti.
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