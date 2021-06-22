EURO 2020 | Hırvatistan, İskoçya'yı mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı

EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan ve Çekya karşı karşıya geldi. Mücadeleden Hırvatistan 3-1 galip ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 23:41
EURO 2020 | Hırvatistan, İskoçya'yı mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı
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Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda bugün Hırvatistan ve Çekya kozlarını paylaştı. İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakada Hırvatistan 17'nci dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçti.

33'üncü dakikada Grant Hanley'in sakatlığı sebebiyle zorunlu değişikliğe giden İskoçya'da Scott Mckenna oyuna girdi.

42'inci dakikada McGregor'un golüyle skora yeniden denge geldi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. 

İkinci yarıda Hırvatlar 62'nci dakikada Luka Modric, 77'de Ivan Perisic'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşma 3-1'lik Hırvatistan üstünlüğüyle sona erdi.


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