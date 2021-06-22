EURO 2020 | Hırvatistan, İskoçya'yı mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı
EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan ve Çekya karşı karşıya geldi. Mücadeleden Hırvatistan 3-1 galip ayrıldı.
Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda bugün Hırvatistan ve Çekya kozlarını paylaştı. İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakada Hırvatistan 17'nci dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçti.
33'üncü dakikada Grant Hanley'in sakatlığı sebebiyle zorunlu değişikliğe giden İskoçya'da Scott Mckenna oyuna girdi.
42'inci dakikada McGregor'un golüyle skora yeniden denge geldi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.
İkinci yarıda Hırvatlar 62'nci dakikada Luka Modric, 77'de Ivan Perisic'in golüyle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşma 3-1'lik Hırvatistan üstünlüğüyle sona erdi.
Video Haberler
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan üzen haber
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oranı verdi
- Sedat Peker'den yeni 'kokain' iddiası
- Özgür Demirtaş'tan, Emrah'a tepki
- İşte Sergen Yalçın'la iplerin kopma nedeni
- Hemşirenin 'müzik yasağı' paylaşımına gözaltı
- İHA muhabirine saldırı