Ukrayna'nın Türkiye'ye gönderdiği uçaklar yangın söndürme çalışmalarına katıldı

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:21

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nin sitesinde yayınlanan açıklamada, kuruma bağlı iki uçağın Türkiye’deki orman yangınlarına müdahale çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, kurumun sitesinde yayınlanan açıklamada, “30 Temmuz akşamı, 19.30-20.30 saatleri arasında Ukrayna'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne orman yangınlarını söndürmesine yardım etmek üzere gönderdiği An-32P yangın söndürme uçakları, Antalya kenti yakınlarındaki dağlık bölgelerde çıkan yangın noktalarına ilk iki su tahliyesini (16 ton) gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yangınla mücadele amacıyla Türkiye'ye bir uçak gönderileceğini açıklamıştı. Daha sonra Acil Durumlar Servisi, iki uçak gönderme kararı alındığını duyurmuştu. Ukrayna Türk itfaiyecilerine yardım amacıyla dün, iki An-32P tipi yangın söndürme uçağı ekibi ve destek grubu gönderdiğini açıklamıştı.