Ülkedeki hukuksuzluklar ve yatırımcının güven kaybına salgının eklenmesi TL’ye kaybettiriyor

06 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Dünya genelinde Covid-19 pandemisinin kontrol altına alınamaması ve artan ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye yönelik kaygıları artırmayı sürdürüyor. Buna ülkedeki hukuksuzluklar ve yatırımcının güven kaybının yanı sıra salgın da eklenince TL’deki değer kaybı hızlandı. TL’nin dolar karşısında temmuz ayı boyunca devam eden yatay seyri, son haftalarda yerini değer kaybına bıraktı ve dolar/TL dün yeniden 7 seviyesini aştı. Gün içinde 7.0582’ye kadar yükseldi. Avro/TL kuru da gün içinde tarihi rekorunu kırarak 8.3977’yi gördü. Neredeyse her gün yeni bir rekor kıran altının spot piyasadaki ons fiyatı ise dün 2 bin dolarlık psikolojik sınırı aştı ve 2 bin 30 doları gördü. Yurtiçinde gram altının fiyatı önceki gün 441 TL iken dün 463.20 TL seviyesini gördü. Türkiye’de dün itibarıyla bir çeyrek altın 750 lirayı, yarım altın 1500 lirayı, Cumhuriyet altını da 3 bin lirayı aşmış oldu.

ALTINDAKİ ARTIŞ KALICI

Analistler altının ons fiyatının 2 bin doların üzerinde kalıcı olmasını öngörüyor. Altının bu kadar değer kazanmasının nedeni ise dünyada dolar ve tahvil getirilerinin düşmesi. Yani dolar, TL’nin zayıflıkları karşısında değer kazanırken, dünya genelinde ise değer kaybediyor. Bu da, salgının yarattığı belirsizlik ortamında, yatırımcının güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Yapılan hesaplamalara göre, altın pandemi sonrası yüzde 30’un üzerinde değer kazandı.

TL’nin döviz kuru karşısında değer kaybetmesinin ise birçok nedeni var. Merkez Bankası’nın azalan döviz rezervleri, enflasyonun çift hanelerde kalmaya devam etmesine rağmen politika faizinin indirilmesinin TL’nin cazibesini azaltması bunlardan yalnızca ikisi. Önceki gün, Londra’da TL sıkışıklığı nedeniyle, TL bulamayan yatırımcıların ellerindeki varlıkları satması nedeniyle sert kayıplar yaşanmıştı para piyasası uzmanları, Türkiye’nin swap piyasalarında TL likiditesini kısarak Türk Lirası’na karşı pozisyon almanın maliyetini yükselttiğini ve bu yolla TL’nin desteklendiğini belirtmişti.

Bu yolla dolar/ TL’nin psikolojik sınır olarak kabul edilen 7 seviyesini aşması salı günü engellenmiş oldu. Ancak dün swap piyasasında faizler yeniden normal seviyelere gerileyince TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı. Öte yandan, önceki gün piyasada bulamadığı likiditeyi Türk varlıklarını elden çıkararak aşmak isteyen yabancıların satışıyla BIST-100 endeksi yüzde 5.5’e kadar değer kaybetmişti. Dün ise günü yüzde 0.43 artışla kapadı.

GOLDMAN SACHS 1.75 PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Faiz indirimlerinde frene basan Merkez Bankası’ndan faiz artışı beklentisi artıyor. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, politika faizinde 2020 sonu için yüzde 10’a, 2021 sonu için yüzde 14’e yükseliş tahmininde bulundu. Mevcut oran yüzde 8.25 ile enflasyonun belirgin şekilde altında bulunuyor. Politika faizindeki artış, kredi faizlerinin de tekrar yükselişe geçmesi anlamına gelecek.

SWAP KRİZİ: YABANCILAR ÖDEME YAPAMADI

Londra’da önceki gün TL swap faizlerinin yüzde 1050’ye ulaşması sonrası, bazı yabancı bankaların Türk bankalarına olan yükümlülüklerini takasta yerine getiremedikleri belirtildi. Mayıstaki benzer bir durumda, BDDK üç yabancı bankaya kısa bir süre için swap yasağı getirmişti. Bloomberg’e göre, bu kez ceza verilmesi düşünülmüyor.