Ülkeler vatandaşlarını aşıya nasıl teşvik ediyor?

06 Mayıs 2021 Perşembe, 14:46

Dünyada pek çok insan hâlâ koronavirüs aşısının ilk dozunu olmayı bekliyor. İsrail, Almanya ve ABD gibi ülkelerde aşılama çalışmalarında hızlı bir şekilde ilerlense de toplum içindeki "aşı endişesi", ülke başarılarının önünde kilit bir engel olarak ortaya çıkıyor.

Hükümetlerin yakın vadede toplumu, 'zorunla aşılamaya' tabi tutma olasılığı ise oldukça düşük.

Koronavirüs aşıları çoğunlukla acil durumlarda onaylanırken; bilim insanları, hamile kadınlar ve çocuklar için henüz net bir yargıya da ulaşamadı.

Ülkelerde uygulanan sıkı tedbirlerin yanı sıra, aşılama politikasındaki hızlı atılımları sayesinde İsrail, ülkede maske zorunluluğunu kaldırdı. Aynı zamanda ülkenin pek çok bölgesinde 'aşılamaya teşvik' kampanyaları da düzenlendi.

İsrail'in yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Danimarka ve Almanya gibi pek çok ülkede daha toplumu aşıya teşvik etme konusunda kapmanyalar yürütüldü.

Cumhuriyet.com.tr ülkelerin aşılama kampanyanlarını derledi:

İSRAİL: ÜCRETSİZ ALKOL

Tel Aviv Belediyesi, gençlere yönelik kampanya kapsamında kent merkezinde barların bulunduğu bir sokağa mobil aşı merkezi kurdu.

Aşılanma hızının artması için belediyeyle işbirliği yapan barda, aşı olanlara ücretsiz olarak bir içki içme ve sosyalleşme fırsatı sunuldu.

Kampanya kapsamında söz konusu merkezde aşı vurulmaya gelenlere çeşitli türlerde ücretsiz alkol dağıtıldı. Tel Aviv Belediyesi Basın Sözcüsü Eytan Halon, "Tel Aviv’deki yaşlıları aşılamak kolay ancak gençleri daha zor. Bu akşam gençlerin bize gelmesi yerine onlara aşıyı getirdik" dedi.

ABD: İŞÇİLERE 25 DOLAR

-ABD'nin New Jersey eyaletinde aşı olmayı teşvik etmek için 'Aşı olana bedava bira' kampanyası başlatıldı. Kampanyayı Twitter hesabından paylaşan Vali Murphy, anlaşmalı dükkanları duyurdu.

-Batı Virginia Eyalet Valisi Jim Justice, 16-35 yaş arasındaki kişilere aşı olmaları durumunda 100 Dolar (yaklaşık 820 TL) tasarruf bonosu verileceğini duyurdu. Vali Justice yaptığı açıklamada gençlerin aşı yaptırmanın öneminin farkında olmadığını belirtti.

-Market alışverişi, teslimatı ve teslim alma hizmeti sunan bir Amerikan şirketi olan Instacart ise, aşılanan işçilere 25 dolar ek ücret sağlayacağını söyledi. Instacart'ın yanı sıra başka market zincirileri de çalışanlarını benzer yöntemlerle aşıya teşvik etmek için kampanyalar düzenledi.

ALMANYA: DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK

Almanya'da Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış kişilere daha fazla özgürlük sağlamak için planlar halihazırda devam ediyor. Koronavirüsten iyileşmiş kişiler için de geçerli olacak yasanın yine de parlamento tarafından imzalanması gerekiyor, ancak bu hafta kadar erken bir zamanda yürürlüğe girebilir.

BAE: RESTORANDA YÜZDE 10 İNDİRİM

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ışıltılı ticaret ve turizm merkezi Dubai'de vakal sayılarında artıl devam ediyor. İşletmeler ise aşılamayı turizme geri dönüş yolu olarak görüyorlar. Gates Hospitality tarafından işletilen bir restoran zincirinin, aşılamayı teşvik edeceğini ve müşterileri çekeceğini umduğu bir teklif var: ilk dozu aldıklarına dair kanıt gösterebilen yemek yiyenlere yüzde 10, her iki dozda da yüzde 20 indirim.

SIRBİSTAN: AŞI OLANA 25 AVRO

7 milyonluk nüfusunun 1,3 milyonuna iki doz aşı uygulayan, daha sonra da aşılama oranının ilerlemediği Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, aşı olanlara ücret ödeneceğini belirtti.

Sırbistan Belgrad'ta 100 aşılanana 3 bin dinar (30.74 dolar) değerinde bir indirim kuponu veriliceğinin açıklanmasının ardından Usce alışveriş merkezinde aşılanmaya bekleyen halk

"Aşıyı 31 Mayıs'a kadar olan herkes 3 bin dinar (yaklaşık 25 euro, 250 TL) alacak" diyen Vuciç, aşı olmayan kamu çalışanlarının virüse yakalandıkları takdirde ücretli izin alamayacaklarını da sözlerine ekledi.

DANİMARKA: DİJİTAL PASAPORT

Danimarka dün, yolcuların aşılandığına dair güvenilir bir kanıt gösterebilmesi için dijital bir pasaport geliştirmek adına özel bir şirketle ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu pasaport aynı zamanda ülkedeki vatandaşların bazı kısıtlamaları aşmalarına olanak tanıyacak.

Associated Press'in bildirdiğine göre, Maliye Bakan Vekili Morten Boedskov, bir basın toplantısında programın birkaç ay içinde hazır olacağını ve hükümetin daha sonra yurt dışı seyhatlerindaki kullanımına ilişkin görüşeceğini söyledi.