Ülkem cayır cayır yanıyor

30 Temmuz 2021 Cuma, 11:56

Türkiye'nin birçok ilinden yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye’nin de olduğu 13 ilde yangın çıktı.

Tüm bu haberlere rağmen yıllardır “Ormanları kim, neden yakıyor” sorusunun bulunamamakta.

Kimi PKK yaktı diyor, kimi başka bir terör örgütünü suçluyor.

Peki bir orman niçin yanar hiç düşündünüz mü?

Yıldırım düşmesi ve aşırı sıcaklar dışında, orman yangınlarının sebebi %99 insandır, insan…

İnsan denen mahlukat ne acımasızdır, ne acımasız…

Tasarlayarak, planlı bir şekilde cinayeti hazırlar.

İşte bu şekilde kurban verilir ormanlar…

Hiç vicdanınızda şu sorunun yanıtını aradınız mı peki?

Yangınlarda yok olan hayvanların ve küle dönen yüzlerce ağacın feryadı ne olacak diye?

Bunları düşündükçe çaresizce bir şey yapamamak hem üzüntü veriyor, hem de öfkesini katlandırıyor insanın.

Bir şey yapamamak, evinde oturarak televizyondan güzelim ormanların yok oluşunu seyretmek kahrediyor.

Hele ki bağı bahçesi yok olan köylü vatandaşlarımızın haykırışları, çaresizlikten titreyen sesleri yok mu?

Ne istersiniz doğadan yahu?

Oysa milletçe böyle mi yetiştirildik böyle mi büyüdük bizler?

Dedelerimiz, ninelerimiz hep “Yeşil yakılmaz, günahtır.” derdi.

Artık ne günah ne sevap işlemiyor insanlara…

Hiçbir şeyin değeri yok artık.

Öyle bir dünya yarattık ki el birliğiyle…

Her şeyi yok ettik bir bir…

İlk merhameti attık içimizden, sonra da sevgiyi…

Sonrasında sevdalar, aşklar yok oldu…

Sevginin, merhametin, vicdanın olmadığı bir düzende orman yanmış, memleket gitmiş kimse umursamaz tabi.

Tam da öyle bir zamandayız işte…

Yoksulluğa sustuk, yolsuzluklara gözlerimizi kapadık.

Yasaklara boyun eğdik.

Yargıyı bitirdik, hukuku guguk ettik.

İşsizler aşsızlar ülkesine döndük.

Ormanlarımız yanmış çok mu?

Yine izleriz televizyondan olur biter,

Her şeyi sorgulamadan izlediğimiz gibi…