Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı'ndan ateistlere hakaret

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:42

Akademik çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz yıl nisan ayında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıklayan Ateş'ten tepki çeken bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ateş, "Gençler AteistOluyor " deniyor, aslında artan ateizm değil, rahatlık sefahat yani zevk ve eğlence düşkünlüğü. Bir insanın ateist olması için gerizekalı olması gerekir. Hakaret etmek için söylemiyorum. Mükemmel yaratılmış bu kainat nizamı insan kendine nasıl izah edebilir?" diye yazdı.

Tepkilerin ardından Ateş'ten yeni bir paylaşım daha geldi;

Ateş, "'Gençler AteistOluyor' iddiasına yazdığım twite ateistler üşüşmüş, 'Allah seni bildiği gibi yapsın' diyorlar. Sanırım dindar ateistler :)" ifadelerini kullandı.