Nutuk dağıtılmasını isteyen Ülkü Ocakları Başkanı görevden alındı

22 Nisan 2021 Perşembe, 11:39

Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eserinin okullarda öğrencilere dağıtılmasını sakıncalı buldu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısında, kitabın dağıtımının engellenmesinin gerekçesi olarak Atatürk’ün Osmanlı padişahı Vahdettin’e yönelik “soysuzlaşmış, alçak” sözleri ile bir fotoğrafta Atatürk’ün elinde sigaranın görülmesi gösterildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün Nutuk dağıtılmasına engel olmasının ardından, Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kayabaşı görevden alındı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ''Nutuk dağıtılmasını yasaklayan Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün görevden alınmasını anlıyorum ancak; Nutuk dağıtmak isteyen Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kayabaşı’nın cezalandırılarak görevden alınmasını anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

'YAZIKLAR OLSUN'

Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan, ''Nutuk dağıtılmasına engel olan müdür görevden alındı diye sevinmiştik. Meğer Nutuk dağıtan o Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kayabaşı da görevden alınmış. Yani bi sizden bi bizden taktiği uygulamışlar. Yazıklar olsun'' dedi.