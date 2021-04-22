Ultarslan Terim'e cephe aldı, üyeler ve taraftarlar ayağa kalktı

22 Nisan 2021 Perşembe, 08:49

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e verdiği destekle bilinen taraftar grubu UltrAsan'dan 1-1 berabere biten Trabzonspor karşılaşması sonrası tartışılan bir hareket geldi.

UltrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i yeniden göreve bırakmaya çağırırken ilk kez istifa çağrısına Fatih Terim'i de ekledi.

Şirin'in 1990'lı yıllarda taraftar kavgasında cinayet suçundan hapis yattığı, yine bir süre öncesine kadar suç örgütü lideri Sedat Peker'le yakınlaştığı ortaya çıkmıştı.

Şirin, ultrAslan tarafından retweet edilen mesajında şunları yazdı: "Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik.

Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve teknik heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor."

ÜYELER: SUCUKÇULAR KİM OLUYOR?

Şirin ve ultrAslan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada Galatasaraylı üyelerin çoğunlukta olduğu grup, Şirin'i kulüpten menfaat elde etmekle suçlarken, "Sucukçular" eleştirisi getirdi. Şirin ve ekibinin Ultraslan'ı temsil etmediğini vurgulayan üyeler ve taraftarlar Terim'e #EvlatlarınSeninleHocam hastagiyle destek verdi.

KAVGA BÜYÜYOR

Twitter'da @Galatasarayruhu ismiyle bir hesap sosyal medyadan "Bu adamları söz sahibi yapan Mustafa Cengiz. Stadı istedikleri gibi kullanıyorlar. Taraftar gruplarının her dediğini dinlersen bunlar bir paket de sigara istiyoruz başkan der...Umarım yeni gelecek yönetim bunların etkinliğini keser. Çiftlik değil burası" mesajı paylaştı.

Şirin, bu hesabın sahibinin Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, kuzeni ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya olduğunu gösteren bir tweet attı. @Galatasarayruhu'nun söz konusunu mesajını alıntılayan Şirin, "Emre’nin Kuzeni Damat Volkan Bey, menajerliğinize zeval gelecek diye mi korkuyorsunuz?" dedi.