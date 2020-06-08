Ulualan sahiline golf sahası yapılacak

08 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 30 Aralık 2018’de onaylanan yaklaşık 3 bin dönümlük alan, 3’ü konaklamalı 750’şer dönüm, 1’i konaklamasız 550 dönüm olmak üzere 4 ayrı parça halinde sadece “golf alanı” kullanımlarına tahsis edilecek şekilde planlandı.

Bölgeye giderek incelemede bulunan Manavgat’ın CHP’li Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat’ın geleceği olan Ulualan bölgesi, sahil bandında henüz yapılaşmamış, konumu Akdeniz’e kıyısı, Manavgat ırmağı doğal yapısı ve orman alanları ile bütünleşen yapısı ile bölge halkımız için çok büyük önem arz eden ender nitelikteki boş alanlardan biri” dedi.

50 YILDIR KORUNUYOR

Bölgenin 50 yıldır korunarak bugünlere taşındığını anlatan Sözen, Manavgat Ulualan’ı Koruma Platformu (MUKP) adına yaptığı konuşmada şunları söyledi: “2 km’lik sahil şeridimizin tamamının, golf alanlarına cepheli olacak şekilde düzenlenmesi, çocuklarımızın, halkımızın denizle bağlantısının kopması, izole edilmesidir. Bakanlık hassasiyetlerimizi dikkate alarak golf alanları planlamasını acil iptal etmeli. Biz Manavgat halkı olarak kentimizin sahibiyiz ve Ulualan’ı korumaya kararlıyız.”

Platforma, 37 sivil toplum örgütü ile AKP ilçe örgütü dahil tüm siyasi partiler de destek verdiklerini açıkladı.