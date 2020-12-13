Uluçevik: Bölge ülkeleriyle sınırlı tutulmalı

13 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli büyükelçi Tugay Uluçevik, konferans için çeşitli formüller bulunduğunu belirterek “Çok geniş kapsamlı, tüm Akdeniz ülkelerinin, hatta uluslararası aktörlerin de katılacağı bir konferans planlanıyor olabilir. Türkiye, konferansın Doğu Akdeniz ülkeleriyle sınırlı tutulmasında ısrarcı olmalı. Bu yolla Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilişki kurması için de bir kanal açılmış olur” dedi.

Emekli büyükelçi Tugay Uluçevik

Konferansa katılımın geniş tutulması durumunda ABD ve Rusya gibi ülkelerin de dahil olabileceğine dikkat çeken Uluçevik şu görüşünü dile getirdi: “Bu durumda bu işin sonu gelmez. Türkiye, konferansın kapsamının genişletilmesi durumunda konferansa katılmayı reddetmelidir. Konferansa Kıbrıs Türkleri’nin katılımının da ‘Kıbrıs Türkleri’ olarak değil, KKTC olarak gerçekleşmesi için diplomatik çaba yürütülmelidir. Buna itirazlar gelecektir, ancak tanınma konusunu aşacak şekilde bir formül bulunabilir, KKTC ayrı bir delegasyon halinde bu konferansa katılabilir.” AB Liderler Zirvesi’nin Türkiye’ye yönelik bölümü genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’nin “hasım ülke” olarak görüldüğünü söyleyen Uluçevik, “AB açıkça Türkiye’yi tehdit etmektedir, bu tehditler de hasmane davranışın göstergesidir” diye konuştu.





