Ulukışla'da maske takma zorunluluğu getirildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta maske takma zorunluluğu getirildi.

DHA
20 Haziran 2020 Cumartesi, 08:51
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Ulukışla Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamalada,

"Ulukışla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 20.06.2020 tarihinden itibaren Ulukışla ilçesi genelinde tüm vatandaşların sokağa çıkarken maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Tüm vatandaşlarımız için maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai işlem uygulanacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.


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